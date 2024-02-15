Документы Госархива оцифрованы

Открыта Лаборатория реставрации архивных документов.

В Государственном архиве города Алматы оцифровано более 10 миллионов листов документов. Для ускорения реализации технически сложной задачи госархив провел модернизацию материально-технической базы и открыл Лабораторию реставрации архивных документов. На эти цели за последние 10 лет впервые были выделены средства из городского бюджета.

Таким образом, госархив мегаполиса приобрел семь широкоформатных сканеров планетарного типа, семь многопоточных сканеров форматов А3 и А2, систему для создания 3D интерактивных изображений объектов, COM-систему для микрофильмирования, проявочную машину для микрофильмирования, оборудование для чтения микрофильмов, широкоформатный плоттер, электрическую гильотину, реставрационный пресс, световой стол, мультифункциональную машину для реставрации документов на бумажной и пергаментной основе, а также 110 моноблоков и 34 компьютеров.

«Перевод бумажных документов в цифровой формат – это требование времени, где практически невозможно обойтись без высокотехнологического оборудования. Наряду с бумажными документами в архиве ведется оцифровка и аудиовизуальных документов. Это кропотливая работа. Аким города Ерболат Досаев оказывает большую поддержку представителям отрасли, и мы смогли провести модернизацию материально-технической базы, заменили стационарные стеллажи на мобильные, тем самым увеличили площади для приема и хранения документов. Также в прошлом году заработная плата архивистов увеличилась на 30%», – рассказал руководитель Управления культуры города Алматы Гани Майлибаев.