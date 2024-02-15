Минобрнауки Кыргызстана модернизирует приложение «Электронная школа»

Тестовую версию запустят в июне.

Министерство образования и науки Кыргызстана запустит модернизированное приложение «Электронная школа». Об этом сообщила заместитель министра Лира Самыкбаева. Она отметила, что приложение ранее разработало ГП «Инфоком», но по некоторым параметрам оно слабое, передает Sputnik.

«Теперь приложением будет заниматься Минобрнауки. В обновлении будут сгенерированы информация о кабинетах, расписание, электронный журнал, электронный дневник, отчеты учителей, которые ранее были в бумажном виде. К июню мы запустим тестовую версию, а 1 сентября она уже должна полноценно работать. В модернизированной версии будет собрана вся важная оперативная информация», — рассказала Самыкбаева.

По ее словам, в идеале министерство должно онлайн видеть, сколько детей ходит в школы, какие оценки им ставят, сколько отличников/троечников/двоечников, но сейчас вся оперативная информация собирается полуавтоматически.

Кроме того, все школьные учителя в Кыргызстане будут обеспечены ноутбуками к 1 сентября этого года. На обеспечение педагогов ноутбуками из бюджета выделили более 1,5 миллиарда сомов.

«Исследование показало, что во время пандемии порядка 60% учителей приобрели ноутбуки или компьютеры, 40% их не имеют. Сейчас кабмин выделил более 1,5 миллиарда сомов на покупку ноутбуков для преподавателей. К апрелю-маю они получат первую партию техники, остальное будет выдано к 1 сентября. Переговоры о поставке ноутбуков ведутся с несколькими китайскими компаниями, они будут очень хорошего качества. При покупке мы учтем всю специфику работы учителей (необходимая яркость экрана, скорость работы процессора и т. д.). В первую очередь технику предоставят преподавателям STEM-предметов — физики, химии, биологии, математики, информатики, а также английского языка», — сообщила Самыкбаева.