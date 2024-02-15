Следите за новостями

Цифра дня

Из 14 информсистем в КГД большинство не введено в широкую эксплуатацию

Операторов связи оштрафовали за некачественный интернет в Костанайской области

После вмешательства прокуратуры их обязали выплатить за причиненные неудобства более 10 млн тенге.

15 февраля 2024 09:30, Profit.kz
Рубрики: Связь, Регионы

Прокуратура города Рудного совместно с межрегиональной инспекцией связи установила нарушения качества доступа к интернету (3G/4G) и скорости загрузки данных на улицах города. По итогам исполнения предписаний мобильные операторы установили в городе дополнительные антенны и устройства для улучшения качества связи, тем самым защищены права 103 тысяч абонентов сотовой связи, передает Kazpravda.kz.

«По акту прокурорского надзора операторы связи привлечены к административным штрафам на общую сумму более 10 млн тенге. Также в их адрес внесены предписания об устранении нарушений», — проинформировали в надзорном органе.

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.