Получение ЭЦП доступно в загранучреждениях Республики Казахстан

Граждане Республики Казахстан также имеют возможность получать ЭЦП в посольствах и консульствах.

В рамках пилотного проекта доступно получение ЭЦП через посольства и консульства нашей страны. Пилотный проект реализован Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством иностранных дел РК и Министерством внутренних дел РК, передает Учет.kz.

Вышеуказанный проект будет действовать в 59 дипломатических представительствах Республики Казахстан, расположенных в городах:

— Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско (США);

— Франкфрут-на-Майне, Берлин, Бонн, Ганновер (Германия);

— Прага (Чехия);

— Абу-Даби (ОАЭ);

— Москва, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Омск, Екатеринбург (Россия);

— Бишкек (Кыргызстан);

— Сеул, Пусан (Южная Корея);

— Стамбул, Анталия, Анкара (Турция);

— Вена (Австрия);

— Минск, Брест (Республика Беларусь);

— Брюссель (Королевство Бельгия);

— София (Республика Болгария);

— Будапешт (Венгрия);

— Мадрид, Барселона (Королевство Испания);

— Рим (Итальянская Республика);

— Вильнюс (Литовская Республика);

— Бухарест (Румыния);

— Киев (Украина);

— Париж, Страсбург (Франция);

— Загреб (Хорватия);

— Стокгольм (Швеция);

— Баку (Азербайджан);

— Тбилиси (Грузия);

— Тегеран (Иран);

— Пекин, Шанхай, Сиань (Китай);

— Куала-Лумпур (Малайзия);

— Улан-Батор (Монголия);

— Исламабад (Пакистан);

— Душанбе (Таджикистан);

— Ташкент (Узбекистан);

— Токио (Япония);

— Амман (Иордания);

— Доха (Катар);

— Бразилиа (Бразилия);

— Оттава, Торонто (Канада);

— Варшава (Польша);

— Ашхабад (Туркменистан);

— Афины (Греция);

— Мехико (Мексиканские Соединенные Штаты);

— Кишинев (Молдова);

— Тель-Авив (Израиль);

— Рига (Республика Латвия);

— Осло (Королевство Норвегия);

— Лиссабон (Португальская Республика);

— Белград, Братислава (Словацкая Республика);

— Таллин (Эстонская Республика);

— Ереван (Республика Армения);

— Сингапур (Республика Сингапур);

— Бангкок (Королевство Таиланд);

— Эль-Кувейт (Государство Кувейт);

— Маскат (Султанат Оман);

— Эр-Рияд, Джидда (Королевство Саудовской Аравии);

— Рабат (Королевство Марокко);

— Нью-Дели (Индия);

— Лондон (Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии);

— Амман (Иорданское Хашимитское Королевство);

— Каир (Арабская Республика Египет);

— Хельсинки (Финляндская Республика);

— Аддис-Абеба (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия).

Физические лица-нерезиденты могут получить ЭЦП по принципу «одного окна». Для этого иностранному гражданину нужно иметь при себе паспорт, нотариально засвидетельствованный перевод ФИО на казахском или русском языках (за исключением случаев предоставления документов на русском языке) и в случае наличия ИИН — один из документов, содержащий ИИН и подтверждающий, что этот нерезидент зарегистрирован на территории Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О национальных реестрах идентификационных номеров».

Юридические лица-нерезиденты могут получить ЭЦП также в загранучреждениях Республики Казахстан, предварительно зарегистрировавшись на сайте КГД МФ и получив БИН онлайн. Граждане Республики Казахстан также имеют возможность получать ЭЦП в посольствах и консульствах.