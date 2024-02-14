Вопрос проверки мобильных переводов казахстанцев пересмотрят

Вице-премьер заявил об изменении подхода в контроле мобильных переводов.

В Казахстане пересмотрят стратегию контроля за мобильными переводами. Об сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Нурлан Байбазаров. Он также добавил, что проверки мобильных переводов останутся, однако изменят критерии, передает Sputnik.

«Вопрос чувствительный. Поэтому у меня есть поручение еще раз посмотреть на этот вопрос. Мы еще раз внутри финансово-экономического блока вопрос рассмотрим. Детально обсудим механизм детализации, критерии. Кто-то платит, кто-то не платит. Должна быть справедливость. Значит, должны все платить. Но платить, понятно, от размеров своего дохода. Поэтому мы сейчас смотрим всякие разные режимы. Продумываем, чтобы в этих режимах они работали. Это не обязательно — взять и загнать всех под одну планку», — заявил Байбазаров на брифинге в правительстве.

Глава Минфина Мади Такиев вторил своему коллеге отметив, что множественные переводы от разных людей подтверждают предпринимательскую деятельность.

«В проекте нового Налогового кодекса обсуждаем режимы для разных категорий, чтобы они были приемлемыми, простыми и не портили настроение. Это и в конституции у нас прописано. Но мы в проекте нового Налогового кодекса обсуждаем режимы для разных категорий, чтобы они были приемлемыми, простыми, без резких колебаний настроений в обществе», — подчеркнул Такиев.

Напомним, с января 2024 года казахстанские банки будут передавать налоговикам данные о пользователях, у которых было подозрительно много мобильных переводов на личный, а не на бизнес-счет.