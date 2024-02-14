В безналичных платежах превалируют карты локальных систем

В «докоронакризисные» годы основную долю в секторе занимали глобальные Visa и Mastercard.

Объем безналичных платежей с использованием казахстанских платежных карточек за январь–декабрь 2023 года достиг 141,9 трлн тг — сразу на 36,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Доля безналичных платежей от всего оборота по платежным картам казахстанских эмитентов за год увеличилась с 82,9% до 86%. При этом стоит отметить, что еще в «докоронакризисном» 2019 году показатель составлял 46,9%, а уже за 2020 год он вырос до 70,4%. Такие данные приводит Finprom.kz.

Объем безналичных платежей по карточкам локальных систем, выпущенным казахстанскими эмитентами, заметно преобладает над показателем по карточкам международных платежных систем: 111,9 трлн тг против 30,1 трлн тг за январь–декабрь 2023 года. Объем безналичных платежей по карточкам локальных систем за год вырос на 39,4%, по карточкам международных систем — на 27,8%. При этом еще в 2019 году на долю безналичных платежей с использованием карточек локальных платежных систем приходилась лишь треть от всего объема, а две трети, соответственно, занимали платежи по карточкам международных систем.

На начало текущего года эмиссию платежных карточек в РК осуществляли 18 БВУ и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карточки международных систем VISA International, Mastercard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International. Банки Казахстана выпускают платежные карточки локальных систем: локальную карточку Ситибанка Казахстан выпускает АО «Ситибанк Казахстан», система платежных карт Kaspi.kz действует в АО «Kaspi Bank».

Крупнейшие международные системы Visa и Mastercard теряют свои доли в Казахстане. За январь–декабрь 2023 года на них совокупно пришлось лишь 19,6% безналичных платежей. В деньгах объем безналичных платежей по картам Visa составил 22,6 трлн тг, по картам Mastercard — 5,2 трлн тг. На карточки прочих международных платежных систем пришлось 2,3 трлн тг.