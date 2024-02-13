Крупнейший в Центральной Азии чемпионат по робототехнике пройдет в Астане

23-25 февраля текущего состоится Central Asia FIRST Championship.

В чемпионате примет участие более 3000 школьников из десяти стран мира, в числе которых — Гонконг, ОАЭ, Турция и другие. Казахстан представит 200 команд, получивших квоты в ходе отборочных чемпионатов.

«Чемпионат по робототехнике такого масштаба пройдет в Казахстане впервые. В прошлом году в чемпионате участвовали порядка 1200 учеников, в этом году планка почти в 2,5 раза выше. Мы пригласили международные сильные команды, чтобы наши дети, не имевшие опыт международных чемпионатов, почувствовали конкуренцию с сильнейшими странами», — поделился со-основатель Фонда USTEM Foundation Нурдаулет Досмагамбет.

Школьники будут соревноваться по трем основным возрастным категориям: FLL Explore (6-10 лет), FLL Challenge (10-16 лет) и FIRST Tech Challenge (12-18 лет). Помимо игры роботов чемпионат включает в себя конкурс инновационных проектов и судейские сессии.

Победители Central Asia FIRST Championship получат ценные призы, лицензии на участие в международных соревнованиях и гранты в казахстанские и зарубежные вузы.