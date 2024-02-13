Новый способ оплаты за проезд ввели в автобусах Астаны

Теперь проезд в общественном транспорте столицы стало возможным оплатить банковской картой.

По информации компании CTS, в рамках модернизации электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте Астаны внедрена новая функция оплаты проезда через банковскую карту и NFC. В обновленной системе оплаты доступно пять удобных способов — инновационные каналы, такие как Bluetooth, NFC, QR, бесконтактные транспортные и банковские карты, включая Apple Pay, Samsung Pay и оплата смарт-часами, передает Kazpravda.kz.

Для использования новых опций достаточно приложить банковскую карту или устройство NFC к планшету в салоне автобуса и дождаться сигнала об успешной оплате. В CTS отметили, что переход на новую систему оплаты Avtobys позволит реализовать следующие функции:

— моментальное удаленное пополнение транспортной карты Transcard без необходимости посещения специализированных кассы и РТВМ терминалов;

— расширение способов оплат: Bluetooth, NFC, QR, транспортные и банковские карты, включая Apple Pay, Samsung Pay, смарт-часы;

— возможность мониторинга всех операций системы онлайн по всем видам оплат.

Поэтапный переход на новую систему дает возможность более эффективно управлять платежами и внедрять новые функции, включая виртуальные карты для различных категорий граждан и учащихся учебных заведений в мобильном приложении. Эта функция будет доступна позже. Все изменения направлены на повышение удобства и эффективности поездок в общественном транспорте Астаны.

Инновационные решения для удобства жителей и гостей столицы внедряются поэтапно с октября 2023 года. Так, в декабре стала доступна оплата проезда по Bluetooth через мобильное приложение Avtobys. Этот метод особенно удобен в период пиковой нагрузки, когда в автобусе много пассажиров.

«На сегодня основная часть подвижных единиц общественного транспорта столицы подключена к системе Avtobys. В общем в Астане 1 396 автобусов, из них ежедневно курсирует 980. Пассажирам общественного транспорта для планирования своего маршрута, оплаты проезда и совершения различных платежей предлагается использовать мобильное приложение Avtobys, которое можно скачать в приложении AppStore и Google Play», — отметили в городской администрации.

В столичном акимате добавили, что в настоящее время идет миграция баланса из старой системы в новую и могут наблюдаться проблемы с распознаванием транспортных карт на новых планшетах. Ожидается, что эти вопросы будут решены до конца первого квартала 2024 года.

Напомним, в столице срок активации транспортной карты в автобусах продлили до 30 дней. Ранее стало известно, что в связи с переходом на новую систему оплаты появилась возможность поступления платежа моментально. Кроме того, в этом году для удобства горожан планируют ввести виртуальную транспортную карту.