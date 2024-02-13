Для модернизации шахт Qarmet применит казахстанские технологии из нефтяной отрасли

Заседание согласительной комиссии угольщиков с участием акима области и руководства компании Qarmet провели в Караганде.

Обеспечить дегазацию угольных шахт еще до начала добычи поможет применение технологий из смежных отраслей — например, нефтедобычи, считает директор угольного департамента Qarmet Джакан Мухамеджанов. Об этом он заявил на встрече с шахтерами. Джакан Мухамеджанов сообщил, что компания рассматривает технологические решения казахстанских и зарубежных коллег, передает Sputnik.

По его словам, в Qarmet изучают опыт смежных отраслей по заблаговременной дегазации шахт до начала добычи угля, чтобы создать безопасную среду для работников.

«Это не экспериментальные наработки, а адаптив опыта смежных отраслей. Сегодня мы разговариваем о буровой практике в нашем деле из нефтяной отрасли», — подчеркнул он.

Пока компания ждет, когда будет сформировано предложение от коллег.

«После этапов рассмотрения и экспертиз мы начнем применять эти технологии на долгосрочный период, начиная от трех лет и выше», — сказал он.

По словам Мухамеджанова, компания планирует закупить сразу пять комплектов системы позиционирования. Внедрение технологии предполагают начать с шахты имени Ленина и постепенно распространить на все выработки.