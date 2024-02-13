ЕАБР готов выделить Казахстану $400 млн на цифровизацию водоучета

Второй год подряд инвестиции Евразийского банка развития в экономику Казахстана превышают миллиард долларов.

ЕАБР готов выделить Казахстану 400 миллионов долларов на проекты, по цифровизации водоучета, капитальной лазерной планировке орошаемых земель и создание регионального производственно-сервисного кластера по выпуску современного ирригационного оборудования. Об этом заявил на встрече с Президентом Казахстана глава правления банка Николай Подгузов, передает Sputnik.

Кроме того, Евразийский банк развития также направит грантовые средства в размере до 10 миллионов долларов на развитие региональных центров экспертизы по водосберегающим и энергоэффективным технологиям.

Председатель правления ЕАБР напомнил об итогах исследований в области водно-энергетического комплекса Центральной Азии. Подгузов также рассказал, что годовой объем инвестиций банка за 2022–2023 годы суммарно составил 4,2 миллиарда долларов. При этом доля казахстанских проектов составила 59%. На этот год банк рассматривает проекты в Казахстане на сумму более 3,5 миллиарда долларов.

При этом приоритетными он назвал такие отрасли, как транспортная инфраструктура, тепловая энергетика, возобновляемые источники энергии, промышленность, АПК и водные ресурсы.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал проведение летом текущего года в Алматы годового собрания ЕАБР и делового форума, в повестку которого войдут такие вопросы, как водно-энергетический комплекс Центральной Азии, развитие транспортного каркаса и финансовых инструментов. Президент также подчеркнул важность поддерживаемых банком инфраструктурных проектов в Казахстане.