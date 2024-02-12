В Казахстане запущен проект на основе анализа больших данных в сфере туризма

На основе исследований, отзывов, предложений и потребностей туристов будут разработаны туристические предложения по внутриказахстанским и международным маршрутам.

Международный университет туризма и гостеприимства (International University of tourism and hospitality) открыл Научно-исследовательский центр, который будет заниматься реализацией прикладных научных проектов в сфере туризма, возможных к применению на практике путем коммерциализации этих проектов в реальном секторе экономики. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.

Одним из проектов Научно-исследовательского центра является «Анализ больших данных (Big Data) и обработка текста на основе отзывов путешественников с целью улучшения туризма Казахстана на мировом уровне».

Сотрудниками центра проводится текстовый анализ с использованием методов сентиментального анализа и статистического моделирования (text analysis) отзывов туристов, побывавших в Казахстане, на платформе Tripadvisor по местам размещения (Hotels and Hostels), продуктам питания и напиткам (Food and Beverage) и достопримечательностям (Attractive places), которые считаются тремя основными составляющими сферы туризма. Также определяется состояние туристской отрасли в Казахстане и вырабатываются рекомендации по повышению уровня развития туризма.

Кроме того, на основе исследований, отзывов, предложений и потребностей туристов, которые будут выявлены в ходе исследовательской работы, будут разработаны конкретные планы и туристические предложения по внутриказахстанским и международным маршрутам.

Международный университет туризма и гостеприимства — это первый государственный профильный университет в Казахстане, который готовит высококвалифицированных специалистов международного уровня в сферах туризма, гостеприимства и досуга.