Юный казахстанец создал мобильное приложение против буллинга

Проект семиклассника завоевал призовые места и заинтересовал многих.

Каждый пятый казахстанский школьник в возрасте 11-15 лет часто становится жертвой либо участником буллинга. В настоящее время это явление широко распространено в школах по всему миру. На эту актуальную проблему обратил внимание ученик седьмого класса школы-гимназии № 5 города Ленгер. Он решил внести свой вклад в борьбу с буллингом. Его проект, мобильное приложение Stop, bullying, принял участие в районном и областном этапах конкурса исследовательских проектов и творческих работ «Зерде» среди учащихся 2-7 классов, передает Zakon.kz.

Приложение позволяет учащимся анонимно сообщать об издевательствах, причиняемых взрослыми или сверстниками. Получив такое сообщение, школьный психолог или классный руководитель принимают меры по предотвращению буллинга, проводят профилактическую разъяснительную работу.

Как подчеркнул юный создатель, не секрет, что школьники подвергаются буллингу со стороны агрессивных учеников: «Часто те ребята, над кем издеваются, не рассказывают другим об этой ситуации, боясь огласки. Сегодня почти у каждого ребенка есть мобильный телефон. Они могут анонимно отправлять сообщения о буллинге через мое мобильное приложение на электронную почту и Telegram-канал взрослых. Таким образом, можно привлечь внимание к проблеме и предотвратить различные неприятные ситуации».