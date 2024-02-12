Анонс: вебинар Arenadata Hadoop
Вы узнаете об использовании Apache Impala в аналитических проектах.
Компания Arenadata приглашает принять участие в вебинаре «Arenadata Hadoop: использование Apache Impala в аналитических проектах». Он пройдет 13 февраля с 11:00 до 12:00 мск.
Станислав Габдулгазиев, Presales-архитектор Arenadata, расскажет о технологии Hadoop, новых возможностях и сценариях использования, которые появились благодаря добавлению в продукт сервиса Apache Impala. Вебинар будет полезен data-инженерам, архитекторам аналитических систем, ИТ-директорам и директорам по данным, специалистам по продаже продуктов и технологий Big Data (Specialty Sales) и специалистам, ответственным за технологическую стабильность предприятия и CDTO.
Слушатели вебинара также узнают:
— как устроена архитектура Impala, какие бывают варианты ее развертывания и настройки сервиса;
— какие существуют возможности миграции нагрузок с Hive и оптимизации SQL-запросов;
— как мигрировать рабочие нагрузки с устаревшей версии Impala поставки Cloudera CDH 5/6 и какие преимущества для организации принесет этот шаг.
Участие в мероприятии бесплатное. Необходима регистрация.