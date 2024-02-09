Подключение номеров казахстанцев к порталу электронного правительства: разработаны новые правила

Электронный запрос подается с получением одноразового пароля на абонентский номер в виде короткого текстового сообщения.

МЦРИАП разработало новые правила регистрации и подключения абонентского номера абонента к учетной записи веб-портала электронного правительства для получения государственных и иных услуг в электронной форме посредством абонентского устройства сотовой связи. Для получения госуслуги «Подключение абонентского номера к учетной записи портала» физические лица направляют запрос в электронной форме через портал или мобильное приложение, передает Zakon.kz.

Электронный запрос подается с получением одноразового пароля на абонентский номер в виде короткого текстового сообщения. Сведения о документах, удостоверяющих личность, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства.

Услуга оказывается бесплатно в течение 20 минут. При успешном исполнении автоматическая обработка запроса и подключение абонентского номера к учетной записи портала по итогам сведения о зарегистрированном номере отображается в личном кабинете абонента на портале.

Изменение абонентского номера, зарегистрированного и подключенного к учетной записи портала в личном кабинете портала и профиле объекта информатизации (мобильное приложение), осуществляется путем ввода нового абонентского номера и одноразового пароля в виде короткого текстового сообщения, формируемого и отправленного порталом на указанный абонентский номер и с дальнейшим удостоверением с электронной цифровой подписью.

При неправильном вводе одноразового пароля, полученного абонентом на абонентский номер в виде короткого текстового сообщения, или непрохождении биометрической аутентификации абонента не производится регистрация и подключение абонентского номера к учетной записи портала для получения государственных и иных услуг в электронной форме.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 февраля.