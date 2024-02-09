В Казахстане упростили процедуры, связанные с электронными услугами в рамках ЕАЭС

14 услуг будет предоставляться в электронном виде.

В Казахстане упростили процедуру постановки на налоговый учет и уплаты НДС на электронные услуги в рамках ЕАЭС. Сенат одобрил изменения в договор о Евразийском экономическом союзе в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме, передает Sputnik.

«Ратификация протокола будет способствовать обеспечению потребностей бюджетов государств-членов ЕАЭС, улучшению экономической конъюнктуры, повышению прибыльности предприятий, оказывающих услуги в электронной форме, и в конечном итоге — укреплению сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС, а также сотрудничества с другими странами», — сказал депутат Султанбек Макежанов.

По его словам, закон позволяет:

— создать равные условия налогообложения внутри ЕАЭС, так и с третьими странами с прозрачным и четким механизмом уплаты НДС;

— упростить налоговое администрирование;

— облегчить ведение бизнеса в сфере электронных услуг.

Согласно поправкам, будет сформирован перечень услуг, оказываемых в электронной форме — всего 14 услуг. Также будет определен порядок и условия места ведения деятельности при оказании услуг в электронной форме, и порядок уплаты НДС.