Huawei и VS Trade объявляют о стратегическом партнерстве

Сотрудничество предоставит МСБ Казахстана передовые технологические решения, которые повысят их операционную эффективность и конкурентоспособность.

Компания Huawei, мировой лидер в области информационно-коммуникационных технологий, заключила стратегическое партнерство с ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд), ведущим дистрибьютором технологических решений. Сотрудничество направлено на расширение возможностей малого и среднего бизнеса с помощью передового комплекса услуг HUAWEI eKit, разработанного для повышения эффективности, безопасности и бесперебойного подключения сетевой инфраструктуры.

Технологии, включенные в HUAWEI eKit, были впервые выпущены осенью 2023 года и будут эксклюзивно представлены на рынке Казахстана. Разработанный как суббренд Huawei, Huawei eKit использует более чем 30-летний опыт Huawei в области информационно-коммуникационных технологий и цифровой трансформации. Инновационный набор решений предлагает высокотехнологичные комплекты сетевого оборудования и услуг с акцентом на надежность, масштабируемость и простоту их использования.

Одной из важнейших особенностей HUAWEI eKit является возможность индивидуального подбора необходимых решений для удовлетворения специфических потребностей малого и среднего бизнеса. Данные решения подходят к использованию в различных отраслях, как, например, розничная торговля, школы, университеты и больницы, создавая новые рыночные возможности.

Как отметил представитель Huawei, это сотрудничество способно сыграть ключевую роль в стимулировании цифровой трансформации и повышении конкурентоспособности бизнеса в регионе: «Наше партнерство с VS Trade знаменует собой значительный шаг вперед в нашем стремлении предоставлять передовые технологические решения субъектам МСБ в Казахстане. Разработанный комплекс решений Huawei eKit представляет собой целостный подход к удовлетворению конкретных потребностей предприятий, способствующий цифровой трансформации и росту. Совместными усилиями мы надеемся увеличить возможности бизнеса и внести свой вклад в развитие динамичной и устойчивой бизнес-системы страны».

HUAWEI eKit включает в себя передовые технологии, охватывающие интеллектуальные инструменты совместной работы, проводные и беспроводные сети, сети оптического доступа IP+ и IT-платформы. В портфель решений также входит ряд высокотехнологичных предложений, таких как неуправляемый коммутатор Cloud EngineS серии 110, управляющий коммутатор Cloud EngineS серии 310 L2+, мультисервисный шлюз Cloud EngineS серии 380, Wi-Fi 6 AP серии AirEngine, WAC серии AirEngine, мультисервисный шлюз NetEngine серии AR700 и другие решения, отвечающие важнейшим потребностям малого и среднего бизнеса.

В области Datacom-Campus комплекс решений HUAWEI eKit предлагает свыше 30 новых сетевых продуктов для МСБ, куда входят конвергентные шлюзы с лучшей в отрасли производительностью, удобные в использовании коммутаторы, продукты WLAN с увеличенным на 20% охватом и приложения, упрощающие ввод в эксплуатацию для партнеров и клиентов. К числу преимуществ продукта также относится интеграция HUAWEI eKit с IdeaHub, обеспечивающая безопасную и стабильную работу конференций и повседневных офисных операций.

По словам Ивана Гончарова, директора департамента дистрибуции компании VS Trade, первостепенное значение при подписании дистрибуторского соглашения имели такие аспекты, как надежное партнерство, передовые решения в области телекоммуникации и их последующая реализация казахстанским потребителям с возможностью гибкого подхода к ценообразованию при высоком уровне доступности продуктов.

«Во главу будущих бизнес отношений ставилась прежде всего надежность, которую можно выразить в уверенности в полном исполнении своих обязательств, прежде всего, перед локальными заказчиками в Казахстане. В свою очередь, компания VS Trade также прошла отбор по этому критерию со стороны компании Huawei, — подчеркнул Иван Гончаров. — Несомненно, Huawei занимает лидирующие позиции в отрасли и стратегически готова к инвестициям в разработку новых продуктов. Имея в своем портфолио реализованные передовые идеи, необходима и правильно настроенная дистрибуция. Эту задачу компания Huawei возлагает на современного ИТ-дистрибутора в Казахстане — ТОО „VS Trade“. И уже в начале февраля 2024 года продукты HUAWEI eKit будут доступны для инсталляций со склада VS Trade в РК».

Эксклюзивный запуск комплекта решений HUAWEI eKit на казахстанском рынке подчеркивает приверженность компаний Huawei и VS Trade росту и развитию локального бизнеса. Сочетая глобальное технологическое мастерство с глубоким пониманием регионального рынка, стратегический альянс двух компаний способен внести значительный вклад в развитие МСБ в Казахстане, способствуя инновациям, масштабируемости и улучшению бизнес-результатов.

Руководство по продуктам HUAWEI eKit

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