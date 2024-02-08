QazCloud предложил создать свой ИИ в Казахстане

С такой инициативой выступил технический директор QazCloud Александр Перепелов на прошедшем недавно цифровом Форуме Digital Almaty 2024.

Напомним, что компания QazCloud была создана 7 лет назад. В 2018 году на базе QazCloud было создано коммерческое облако, одно из первых в Казахстане, в которое начал мигрировать бизнес портфельных компаний АО «Самрук-Казына» и другие заказчики. Александр уверен, что облака уже доказали свою эффективность и в будущем они будут использоваться большинством компаний в качестве основной инфраструктуры или в гибридном формате. Поэтому сейчас уже пора развивать в Казахстане свои наработки в области AI и ML (машинное обучение).

Облачные ресурсы

Так как компания до настоящего момента продолжает сохранять основные признаки стартапа, она старается разделять проектную деятельность и операционный бизнес. Каждый год работы компании отметился как минимум одним, а то и двумя крупными проектами. Если говорить про 2019 год, был начат проект по созданию оперативного центра информационной безопасности (ОЦИБ / SOC) и компания стала второй на рынке, кто отвечал всем требованиям регулятора по лицензированию данного вида деятельности. На сегодняшний момент Security Operation Center компании является наиболее крупным на территории Казахстана, также услуги оказываются в странах Восточной Европы, с использованием технологических решений от мировых лидеров отрасли.

В 2020 году в компании задумались над тем, что инфраструктурный провайдер должен иметь возможность предоставления сервиса на базе собственного ЦОДа, что позволит обеспечить независимость от провайдеров телекомуслуг, и обеспечить заказчикам возможность выбора провайдера связи. Сегодня у компании в эксплуатации мощные облачные ресурсы, соответствующие лучшим мировым практикам, построенные на базе трех ЦОДов, где заказчик может получить гео-резервирование как для хранения резервных копий своих данных, так и полностью для всей критически важной инфраструктуры. При этом расстояние между ЦОДами 100 км и более.

«Принимая во внимание существующие киберугрозы, связанные с атаками злоумышленников, в том числе с шифрованием данных, а также понимая, что бывают ситуации, не зависящие от провайдера, например, когда при проведении дорожных или строительных работ могут повредить канал связи, мы можем сказать, что услуга гео-резервирования и хранения бэкапов в отдельном ЦОДе полностью себя оправдывает. За последнее время, уже несколько раз были ситуации, когда потребовалось восстановление данных на отдельной инфраструктуре, в том числе в удаленном ЦОД», — говорит технический директор компании.

Партнерство с VK Cloud и работа с большими данными

Прошлый год также ознаменовался большим событием — компания стала партнером группы компаний VK. В ЦОДе QazCloud располагается облако, где в партнерстве продаются услуги как своего облака, так и облака VK, с полным набором предустановленных продуктов для работы с базами данным, контейнерами и наработками VK в области AI и ML.

Отдельно стоит отметить проект ОЦИБ, в котором облачная инфраструктура QazCloud позволяет обрабатывать более 40 000 событий в секунду, работая 24/7/365. Информационные системы ОЦИБ для каждого полученного события обеспечивают привязку к заказчику, зарегистрированному устройству/информационной системе и дальнейшую обработку с использованием правил корреляции, что позволяет обнаруживать инциденты информационной безопасности в режиме, близком к реальному времени.

«Мы гордимся своим мониторинговым центром и готовы демонстрировать его работу своим заказчикам. Это знаковый для нас проект, который позволяет собирать и анализировать огромные объемы данных. На этот год, в том числе в рамках этого проекта, мы запланировали тестирование альтернативных систем (open source), обеспечивающих сбор данных для обработки событий и принятия решений, интегрированных с AI и ML, и позволяющих более быстро и правильно локализовать событие информационной безопасности, смотреть его предысторию, как оно возникло, что это было», — говорит Александр Перепелов.

При этом он резюмировал, что вопросы, связанные с обработкой больших данных в ИИ и машинном обучении — насущный вопрос 2024 года.