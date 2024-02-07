Президент подчеркнул необходимость цифровизации ЖКХ

Сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание правительства.

В нем приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель администрации Президента Айбек Дадебаев, члены правительства, председатель Национального банка, акимы областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.

Президент призвал ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора. Как было сказано в выступлении, обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов — одна из базовых функций правительства и акиматов.

«Каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы. Госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния. Затягивается строительство парогазовой установки на Алматинской ТЭЦ-2. Более десяти лет не можем восстановить энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1. Есть вопросы по своевременной реализации проекта расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2. Правительство в приоритетном порядке должно завершить в этом году модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. Следует также обеспечить ввод более 700 мегаватт дополнительной генерации. Переносы сроков уже недопустимы. В целом, приходится констатировать, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла, воды», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также высказался о трифообразовании. По его словам, тарифы должны быть долгосрочными, позволяющими в разумные сроки окупать инвестиции и поддерживать надлежащее состояние объектов инфраструктуры. А субъектам естественных монополий необходимо разрешить закладывать в тариф определенную норму прибыли.

«Принципиальное значение имеет эффективный контроль, который можно обеспечить только за счет полной цифровизации всех процессов в этой сфере», — высказался Президент.

Он поручил правительству разработать детальный комплекс мер для восстановления и развития коммунально-энергетической инфраструктуры страны.