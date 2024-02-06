МЦРИАП остался при прежнем руководителе

Вчера стало известно, что Касым-Жомарт Токаев своим указом принял отставку правительства в полном составе, а временно исполняющим обязанности премьер-министра стал Роман Скляр.

Как следовало из указа, члены правительства продолжили исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства. До настоящего времени правительство возглавлял Алихан Смаилов, который был назначен на эту должность два года назад.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании мажилиса парламента, где предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра. В ходе голосования кандидатуру нового руководителя правительства поддержало 69 депутатов, воздержалось — семь.

В течение дня прошло несколько назначений, сменились ряда ведомств. Как отметил в своей речи Президент, новое правительство в своей деятельности должно сочетать такие качества, как профессионализм, ответственность, оперативность, инициативность.

«Правительству необходимо принимать смелые, твердые решения, направленные на стимулирование и диверсификацию экономики во благо народа. Эта задача исключительной важности, она носит стратегический характер», — сказал Глава государства.

Между тем, Багдат Мусин, сохранил свою должность. Он был вновь назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК указом Президента от сегодняшнего дня.

Багдат Батырбекович Мусин родился в 1983 году в Павлодарской области, окончил университет им. С. Демиреля, Казахский институт правоведения и международных отношений. До 2004 года работал в коммерческих структурах, затем — в АО «Национальные информационные технологии», АО «СК „AMANAT-insurance“». В различные годы руководил АО «Национальные информационные технологии», АО «Казпочта», Комитетом по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК. С марта по июль 2020 года являлся советником Президента по цифровизации, с 2020 года возглавляет МЦРИАП. Он уже во второй раз сохраняет свою должность после отставки правительства.