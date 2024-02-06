Стартовал набор на оплачиваемую стажировку Kolesa Academy для начинающих data-аналитиков

В течение двух месяцев стажеры будут работать над реальными задачами продуктов, которые повлияют на бизнес и миллионы пользователей.

Kolesa Academy — это оплачиваемая стажировка от компании Kolesa Group с дальнейшим трудоустройством. Сейчас идет набор для junior data-аналитиков. Прием заявок продлится до 20 февраля, старт Академии — 4 марта. На всем пути стажерам будут помогать менторы — лучшие специалисты страны в области data-аналитики. В команде опытных специалистов развитие пойдет быстрее.

Компания придерживается data driven-подхода: решения принимаются на основе больших данных. Аналитический подход используется в Kolesa Group повсеместно.

Стажировка подойдет специалистам, которые хотят:

— Начать карьеру в IT (нужны базовые знания по работе с данными, владение основами мат. статистики и теории вероятности).

— Получить реальный опыт с IT-продуктами.

— Стать частью команды Kolesa Group.

Условия стажировки:

— 2 месяца оплачиваемой стажировки — 200 000 тенге в месяц на руки;

— График 5/2, 9:00 — 18:00, офис в Алматы.

— Стажерам из других городов оплатят аренду жилья.

— Нужен свой ноутбук на период стажировки.

— Лучшие получат оффер и станут частью команды Kolesa Group.

Что поможет подготовиться к отбору?

1. Базовые метрики продуктовой аналитики: retention, DAU, ARPU, CTR и др.

2. Основы SQL (SELECT, агрегационные функции, WHERE, JOIN) и Python (Pandas, визуализации).

3. Основы теории вероятности и мат. статистика: гистограммы распределения, средняя\медиана, меры разброса данных, проверка гипотез, доверительный интервал и др.

Для подачи заявки и ознакомления с условиями участия переходите по ссылке.