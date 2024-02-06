Запущена автоматизированная система «EcoQolday»

Значительные средства будут выделены на совершенствование материально-технической базы предприятий, занимающихся переработкой отходов.

Деятельность недавно запущенной автоматизированной системы «EcoQolday» утверждена приказом министра экологии и природных ресурсов, а тарифы — постановлением правительства. Деятельность АО «Жасыл даму» строго регламентированы законодательством, и оно осуществляет функции оператора программы. Об этом сообщил председатель правления АО «Жасыл даму» Ержан Сарсенбай.

Значительные средства будут выделены на совершенствование материально-технической базы предприятий, занимающихся переработкой отходов. Автоматизированная система «EcoQolday» работает для поддержки предприятий по сбору, транспортировке и переработке отходов, которые подпадают под расширенные обязательства производителей. Она способствует улучшению экологической ситуации в стране, облегчая бизнес-процессы в сфере обращения с отходами.

Работа в системе распределена на роли: образователь, сборщик, транспортировщик и переработчик.

«При образовании отходов физические или юридические лица могут зарегистрироваться в системе через мобильное приложение и в нем подать заявку на продажу собранных отходов. Далее сборщики предлагают свою цену и выкупают отходы у образователей. В течение месяца сборщик собирает отходы, отображая данные в EcoQolday, и размещает объявления о продаже среди отечественных переработчиков. В свою очередь переработчики предлагают свои цены на выкуп этих отходов, а сборщик самостоятельно выбирает покупателя, с которым заключает договор. После заключения договора с переработчиком сборщик размещает объявление по транспортировке отходов. Сборщик самостоятельно выбирает транспортировщика, с которым также заключает договор об их перевозке до переработчика», — разъяснил спикер. Переработчик через поверенное весовое оборудование принимает отходы от транспортировщика и подписывает акт о приеме-передаче отходов. После завершения указанных процессов сборщики и переработчики вправе в установленные сроки направить отчеты оператору, на основании чего будут осуществляться выплаты. Сборщики должны подать отчеты по истечении месяца до 15 числа следующего месяца, а переработчики — по завершению квартала до 25 числа следующего месяца.

Эти процессы доступны для всех зарегистрировавшихся в системе пользователей.