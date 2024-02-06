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Баланс автобусной карты стало возможным пополнить моментально онлайн в Астане

Информацию об этом предоставили в столичной транспортной компании CTS.

6 февраля 2024 09:00, Profit.kz
Рубрики: Регионы

Ранее при удаленном пополнении баланса транспортной карты платеж обрабатывался до 24 часов, что доставляло большие неудобства жителям и гостям города. В связи с переходом на новую систему оплаты Avtobys.kz появилась возможность поступления платежа моментально, передает Kazpravda.kz.

После пополнения баланса или покупки выбранного тарифа платеж необходимо активировать. Активация платежа доступна в любом маршруте общественного транспорта. Для этого необходимо удерживать транспортную карту на планшете автобуса 2-3 секунды. В акимате напомнили, что при активации платежа одновременно происходит и взимание оплаты за проезд. Необходимо учесть эту информацию при активации платежей.

Напомним, что в этом году для удобства горожан планируют ввести виртуальную транспортную карту. 

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