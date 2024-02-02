На какой стадии находится работа по взаимному признанию ЭЦП в ЕАЭС?

Все страны ЕАЭС обозначили 14 приоритетных сфер, в которых требуется взаимное признание цифровой подписи.

В Евразийской экономической комиссии рассказали, как идет работа по взаимному признанию электронной цифровой подписи в трансграничных B2G взаимодействиях на территории ЕАЭС. Департамент информационных технологий ЕЭК реализует ряд проектов, в том числе по выработке ЭЦП, предназначенная для документооборота «евразийской пятерки». Причем у каждой из стран своя система электронного документооборота и цифровой подписи, передает Sputnik.

«С позиции ЕЭК принимаются меры и реализуется проект по разработке средства, которому доверяли бы все пять стран, и это было бы использовано для доверенного документооборота. Проект запущен, имеются разработчики решений. Надеемся, что в соответствии с планами по развитию интегрированной системы эти решения будут внедрены в установленные сроки, примерно в течение 1-1,5 года», — рассказал советник ЕЭК Мурат Бостанов на полях форума Digital Almaty 2024.

По плану страны должны сертифицировать ЭЦП и принять решение об использовании у себя. Напомним, в августе 2023 года на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии утверждены правила взаимного признания электронной цифровой подписи в трансграничных B2G (Business-to-Government) взаимодействиях на территории ЕАЭС. Тогда страны определили 14 сфер, которые в первоочередном порядке требуют обеспечения признания ЭЦП в трансграничных B2G взаимодействиях. Ранее в ЕЭК отметили, что использование одну и ту же ЭЦП для взаимодействия с государственными органами значительно упростит процесс и снизит административные расходы.