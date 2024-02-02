На пленарном заседании сената одобрили поправки в законы по вопросам образования и безопасности детей.

Казахстанским школьникам запретят сотовые телефоны на уроках, а организациям профтехобразования — дистанционку, следует из выступления сенатора Алтынбека Нухулы по законопроекту. Он представил коллегам заключение профильного комитета палаты на проект поправок в законы по вопросам образования, наставничества и безопасности детей, передает Sputnik.

Его коллега Талгат Жнунисов уточнил формулировку запрета на телефоны: «Предлагается запретить использование школьниками мобильных телефонов во время занятий, за исключением случаев, предусмотренных Законом для краткосрочной учебной программы».

Говоря об отмене дистанционки, Нухулы подчеркнул, что речь идет о лицензировании деятельности организаций, реализующих программы технического и профессионального образования: «Запретить дистанционное обучение для реализации медицинских, фармацевтических и педагогических образовательных программ в этих организациях».

Среди других изменений, предусмотренных законопроектом — запрет на строительство жилья без образовательной и медицинской инфраструктуры. Отдельно сенаторы отметили блок поправок, касающийся буллинга в школах. Как отметил Алтынбек Нухулы, речь идет о том, чтобы не допускать распространение в образовательных организациях информации, пропагандирующей насилие, религиозного характера и доведения до самоубийства. Предлагаются нормы проведения профилактических мер.

По словам сенаторов, законопроект направлен на создание безопасной и защищенной среды для воспитания и развития детей, снижение рисков в их повседневной жизни и повышение уровня безопасности.