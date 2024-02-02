Первый электронный аттестат аккредитации выдан в Казахстане

До этого момента основной документ, подтверждающий прохождение аккредитации, выдавался в бумажном варианте.

Обладателем первого электронного аттестата аккредитации стала Испытательная лаборатория филиала РГП «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Карагандинской области в городе Шахтинске. Это первый аттестат аккредитации, выданный Национальным центром аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК, в системе е-КТРМ субъекту аккредитации, который прошел все этапы оценки полностью в автоматическом режиме.

Внедрение е-аккредитации — важное событие в области оценки соответствия в Республике Казахстан. Благодаря такому подходу обеспечивается высокая степень беспристрастности и объективности аккредитации, снижаются риски, связанные с влиянием человеческого фактора на процесс оценки, обеспечивается экономия времени и других ресурсов участников аккредитации.

Сейчас в работе на электронную аккредитацию в системе е-КТРМ находится 7 заявок на первичную аккредитацию, 26 заявок на переаккредитацию, в том числе24 заявки от Национального центра экспертизы и сертификации, и 11 заявок на актуализацию материалов аккредитации.