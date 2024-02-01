Органы госдоходов перевели 32 вида услуг в электронный формат

Благодаря этому оптимизированы трудовые ресурсы, сокращены бумажный документооборот, а также время и финансовые затраты услугополучателей, уменьшены прямые контакты и, как следствие, снижены коррупционные риски.

Сегодня налоговые органы оказывают казахстанцам 42 вида государственных услуг. Из них 25 — налоговых и 17 — таможенных. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов. По его словам, 99% оказываемых услуг переведено в электронный формат. Эти услуги можно получить через кабинет налогоплательщика, портал электронного правительства, Е-лицензирование, мобильные приложения государственных органов и банков.

«В рамках развития электронных услуг налажены очень хорошие отношения с финансовыми институтами. Стоит отметить, что через Kaspi, Halyk bank, Bank Center Credit в настоящее время можно подать 39 налоговых отчетов. И через другие цифровые платформы эти услуги реализуются. Одна из самых популярных цифровых платформ сегодня — E-salyq. Регистрация в мобильном приложении осуществляется в режиме онлайн без посещения налогового органа. С 2020 года запущено мобильное приложение Е-Salyq Azamat, удобное для уплаты налогов физическими лицами. Число его пользователей достигло 4,5 миллиона. В настоящее время в рамках всеобщего декларирования заполнение доходной декларации, других видов деклараций осуществляется посредством этого приложения. Временные рамки не превышают двух минут. Легкая, быстрая в использовании дополнительная информация. Только через это приложение три миллиона человек подали декларацию в электронном виде», — сказал представитель ведомства.

Следующее приложение — E-Salyq-Business. Индивидуальные предприниматели могут узнать размер налога по 33 видам деятельности через это приложение и реализовать услуги такси, курьера, по аренде недвижимости, строительные работы, ремонту техники, парикмахерские. В настоящее время количество его пользователей составляет 312 тысяч. Здесь можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Приложение выдает чеки, эквивалентные чекам контрольно-кассовой машины. Также можно вести автоматический учет полученных доходов и оплачивать услуги операторов фискальных данных.