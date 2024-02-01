Цифровой форум ШОС впервые проходит в Казахстане

Участники обсудили практики в области ИКТ, поговорили о вызовах и перспективах цифровизации для устойчивого развития, а также о планах и перспективах цифровых технологий.

1 февраля в Алматы под председательством казахстанской стороны состоялось совещание руководителей министров и ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, ответственных за развитие информационно-коммуникационных технологий. Мероприятие проходит на площадке форума Digital Almaty 2024. В совещании приняли участие руководители и представители министерств и ведомств государств- членов ШОС, ответственных за развитие информационно-коммуникационных технологий и партнеров по диалогу ШОС, а также представители дипломатических миссий.

На торжественном открытии с приветственными словами выступил Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

«Казахстан достиг значительных успехов в сфере цифровизации, GovTech и в развитии ИТ, уверенно лидируя среди стран Центральной Азии. Устойчивый рост превратил страну в ведущую экономику в регионе, что привело к повышению уровня жизни и сокращению бедности, со среднегодовым темпом роста 5%», — отметил он.

Также министр упомянул успешные казахстанские IT-стартапы, резидентов международного технопарка Astana Hub. В рамках поручения Главы государства по масштабированию опыта Astana Hub было открыто уже 12 региональных технопарков.

«Преимущество и привлекательность Astana Hub для международных компаний — это визовые и налоговые преференции, экстерриториальность, возможность регистрации онлайн, а также запуск акселерационных программ. Среди регионов Центральной Азии Astana Hub стал первым партнером Google for Startups, в рамках которой разработана совместная акселерационная программа Silkway Accelerator. Результатом за два года сотрудничества стало увеличение количества компаний-выпускников в два раза. Эти компании уже вышли на рынки Ближнего Востока, США и Европы. За 9 месяцев 2023 года экспорт ИТ-услуг увеличился год к году на 99% и составил 373,4 млн долларов», — поделился Багдат Мусин.

В целях определения взаимовыгодных направлений цифрового сотрудничества, а также реализации перспективных и долгосрочных совместных проектов Багдат Мусин предложил создать совместный альянс технопарков стран ШОС для дальнейшего развития инновационной экосистемы и всесторонней поддержки стартап-проектам и ИТ-компаниям.

«Основная цель альянса — это обмен стартап-проектами и опытом технопарков, оказание помощи по выходу на рынки стартапам, создание общего венчурного фонда, обучение совместным инкубационным и акселерационным программам, обеспечение бесплатным рабочим пространством с доступом 24/7, возможность предоставления бесплатного жилья стартапам, масштабирование решений в технопарках членов стран ШОС, организация B2B встреч, а также развертывание грантов и мер поддержки», — предложил министр.

По словам спикера, еще одним направлением сотрудничества для улучшения технологической связанности с глобальным миром может стать строительство волоконно-оптических линий связи. Использование высокого транзитного потенциала Казахстана, обеспечит ряд существенных преимуществ для наших стран по подключению к сети Интернет и позволит значительно улучшить условия для пропуска трафика на Евразийском континенте. Это позволит провести диверсификацию транзитных каналов связи и расширить участие наших государств в международном рынке транзита данных. Предложено рассмотреть возможность строительства ВОЛС, соединяющих страны по маршруту Россия — Казахстан — Иран, с выходом к Индийскому океану. Также в рамках национального проекта «Доступный интернет» в Казахстане планируется строительство крупных дата-центров для обработки и хранения транзитного трафика.

В этой связи предлагается внедрить совместные проекты с участием стран ШОС, начиная с создания спутников и заканчивая реализацией цифровых платформ. Совместное создание группировок спутников на основе мощностей стран ШОС также предполагает обеспечение общего доступа к космическим снимкам всех стран-участников группировки. Это повысит периодичность космической съемки одной и той же территории. Космическая съемка с высокой периодичностью обеспечивает оперативный космический мониторинг ЧС, природных ресурсов, антропогенного воздействия и других аспектов.

Внедрение данных космического мониторинга через цифровизацию различных отраслей экономики является глобальным трендом. Цифровые платформы, охватывающие агропромышленность, водные, земельные, природные ресурсы и недропользование, предоставляют возможность осуществлять объективный мониторинг. Эффективная работа таких платформ зависит от регулярности космических снимков.

«Казахстан, позиционируя себя как социальное государство, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы, а также создающий благоприятные условия для лучшей жизни, открыт и призывает к активному взаимовыгодному сотрудничеству в сфере цифровизации и цифровых решений GovTech, а также к обмену опытом и знаниями в сфере ИИ со странами-участниками ШОС», — подытожил Багдат Мусин.

В ходе совещания участники обсудили практики в области ИКТ и успешные кейсы цифровизации экономики стран ШОС, поговорили о вызовах и перспективах цифровизации для устойчивого развития, а также о планах и перспективах цифровых технологий. Они также отметили существующую проблему «цифрового разрыва» между разными странами и социальными группами. С целью продвижения цифрового партнерства для устойчивого развития цифровой экономики стороны договорились сохранять и укреплять налаженные связи, продолжая обмен лучшими практиками в сфере информационно-коммуникационных технологий, и способствовать планомерному сокращению цифрового разрыва.

Участники совещания выразили стремление углубить взаимодействие в области развития цифровой трансформации и цифровой экономики, тем самым придав новый импульс инновационно-технологическому развитию экономик стран ШОС. Стороны договорились о совместной работе по продвижению решений электронного правительства, обмене знаний об успешных практиках и изучению возможностей для совместных проектов.

В завершение встречи стороны договорились, что следующее совещание руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, ответственных за развитие информационно-коммуникационных технологий, состоится в 2025 году в Китайской Народной Республике.

Проведение цифрового форума ШОС в Казахстане инициировал Касым-Жомарт Токаев на онлайн-саммите ШОС 4 июля 2023 года. Глава РК подчеркнул, что планомерное сокращение цифрового неравенства должно стать реальным приоритетом в деятельности ШОС.