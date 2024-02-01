Стартовал форум Digital Almaty 2024

В программе — 40 панельных сессий, на которых выступит более 200 спикеров, представляющих международное и казахстанское IT-сообщество.

В Алматы начал свою работу VI форум Digital Almaty 2024: «Industry X: Цифровая эволюция будущего». В этом году форум проходит 1–3 февраля. Digital Almaty представляет обширную деловую программу, которая раскроет темы цифровой трансформации в промышленности и инновационных решений в сферах GovTech, Индустрия 4.0, ESG, Smart City и других.

На торжественном открытии форума с приветственными словами выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«Digital Almaty является уникальной площадкой, на которой встречаются представители бизнеса, международные эксперты и IT-сообщество. Идеи, выработанные на этом форуме, находят реальные решения. Ярким примером можно назвать создание в Кремниевой долине Silkroad Innovation Hub в 2023 году. Сегодня хаб стал точкой притяжения новых стартап-проектов и объединил усилие нашего региона по расширению зоны применения цифровых решений. Это место, где стартаперы имеют возможность продемонстрировать свои идеи и найти инвесторов», — сказал Багдат Мусин.

Шестой форум объединит государственных деятелей стран ШОС и ЕАЭС, ведущих экспертов и предпринимателей для обмена опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии. В панельных дискуссиях примет участие более 200 спикеров из числа международных экспертов, лидеров отраслей, ведущих новаторов в сфере IT и бизнеса, которые поделятся успешными кейсами применения новых технологий. Ожидается, что трехдневное цифровое событие посетит более 30 тысяч человек.

Также планируется проведение выставки крупнейших казахстанских недропользователей, технопарков, технологических компаний, которые поделятся опытом и информацией о проектах в IT.