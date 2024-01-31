DAR празднует десятилетие выводом на международный рынок казахстанской ERP-системы

Darlean предназначена для автоматизации и управления бизнесом.

30 января в Алматы к 10-летнему юбилею группы компаний DAR основатель Алидар Утемуратов сообщил о запуске в продажу отечественной ERP-системы для малого, среднего и крупного бизнеса Darlean. Ранее аналогичными цифровыми технологиями мог пользоваться только крупный бизнес. Darlean способна экономить компаниям и их руководителям до 50% времени, подтверждают custdev-исследования компании.

«Мы изначально создавали такое решение, которое бы позволяло менеджерам эффективно управлять своим временем, и сейчас с уверенностью можем заявить, что с нашим Darlean вы заработаете себе до 50% времени, которое раньше тратили на сложные рутинные действия. Мы наконец-то доводим технологии крупных предприятий до малого и среднего бизнеса, тем самым повышая доступность популярных инструментов автоматизации для бизнеса. На сегодня аналогов Darlean нет — это ERP-система, опытным путем созданная на основании потребностей казахстанских предпринимателей и учитывающая специфику групповой структуры казахстанских компаний. Это решение мы запускаем глобально», — рассказал основатель ГК DAR Алидар Утемуратов.

Разработчики планируют занять нишу не только в Казахстане, но и в Европе, Юго-Восточной Азии и арабских странах, где Darlean может также технологически поддержать бизнесменов на пути рационального производства и управления без так называемых скрытых потерь.

Решение, запущенное ранее под брендом 5Qit на рынке Индонезии и Казахстана, помогает малому и среднему бизнесу в автоматизации бизнес-процессов и планировании. 15 февраля 2024 года продукт отпразднует один год с момента пилотного запуска. За этот период системой Darlean уже начали пользоваться более 600 сотрудников малого и среднего бизнеса.

«В обновленном функционале цифровой платформы есть ИИ-помощник, способный работать, к примеру, с протоколами встреч, держать руководителей в курсе всех аспектов бизнеса и мгновенно анализировать данные, отслеживать события. Darlean предоставляет опции для подписания документов с помощью ЭЦП, облегчая бремя бумажной волокиты. Теперь вы можете подписывать документы электронно, соответствуя требованиям законодательства в части кадрового делопроизводства и юридически-финансовых процессов. Доверие к отечественной разработке подталкивает нас и далее совершенствоваться, предлагая лучшие ИТ-решения нашим пользователям», — отметил Болат Садыкулов, управляющий партнер группы компаний DAR.

ERP-система способна построить рабочие процессы любого профиля, а эксперты Darlean — оказать поддержку в онбординге, сопровождении клиентов и подготовке администраторов на местах. Практически весь функционал Darlean, доступный для desktop, есть и в мобильной версии. ИТ-решение предлагается как в формате SaaS, так и On-premise.

Больше можно узнать, записавшись на бесплатную демо-встречу с экспертами Darlean, или посещая партнерские мероприятия для бизнеса, анонс которых публикуется в соцсетях.