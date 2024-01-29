В РК создают единую базу данных о подозрительных финансовых операциях

Нацбанк запустил в тестовом режиме специальную информсистему.

Национальный банк Казахстана приступил к тестированию информационной системы, которая будет отслеживать подозрительные финансовые операции — планируется создать базу данных таких операций, а также лиц, причастных к ним. Об этом рассказал в ответ на депутатский запрос Ерулан Жамаубаев, заместитель премьер-министра — министр финансов.

По его словам, Национальный банк создает антифрод-центр, который позволит финансовым организациям и государственным органам в режиме реального времени обмениваться информацией о мошенничествах, блокировать средства по таким переводам и вести единую базу данных подозрительных операций. К антифрод-центру подключат информационные системы банков, МВД, агентства по финансовому мониторингу и мобильных операторов.

Известно, что прототип системы уже работает с 7 ноября 2023 года, в тестировании принимает участие 11 банков второго уровня.

«Окончательное внедрение планируется в текущем году», — отметил Ерулан Жамаубаев.