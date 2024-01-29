Ведется цифровизация системы регулирования миграционных процессов

Портал Migration.enbek.kz позволит обеспечить единый учет въезжающих в Казахстан иностранных граждан вне зависимости от цели пребывания.

Одним из приоритетных направлений работы профильного ведомства является цифровизация системы регулирования миграционных процессов. Об рассказал председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев. Он также проинформировал, какую работу проводят по внедрению единой системы регистрации мигрантов.

По его словам, будет создан портал Migration.enbek.kz. Он позволит обеспечить единый учет въезжающих в Казахстан иностранных граждан вне зависимости от цели пребывания, а также мониторинг и контроль миграционных потоков.

«Предусматривается создание единой информационной системы учета движения мигрантов, работающей по принципу „одного окна“. Это позволит проводить цифровую идентификацию мигранта, по необходимости мониторить физическое местонахождение и передвижение независимо от целей визита», — рассказал Аскарбек Ертаев.

В целом проводимая работа в сфере миграции находится на постоянном контроле министерства.