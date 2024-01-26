КазФинТех предупреждает: мошенники не дремлют!

Объединение юридических лиц «Казахстанская Ассоциация ФинТех» предупреждает об участившихся случаях мошеннических схем в секторе онлайн-микрокредитования.

Под видом онлайн микрофинансовых организаций казахстанцам предлагают взять деньги в качестве микрокредита с целью получения персональных данных. Однако, прежде чем брать такой продукт, как онлайн микрокредит, необходимо убедиться, что МФО, куда потребители планируют обратится, имеет лицензию, выданную Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Также, рекомендуется проверять, что МФО является действительным членом «Казахстанской Ассоциации ФинТех» и оказывает услуги в соответствии со всеми текущими требованиями законодательства.

Полный реестр МФО обладающих лицензией АРРФР размещен на сайте финрегулятора, список членов «Казахстанской Ассоциации ФинТех» размещен на сайте ассоциации.

Если вы все-таки столкнулись с мошенниками, вам необходимо незамедлительно обратиться в Центр защиты прав потребителей микрофинансовых услуг, созданный Казахстанской Ассоциацией ФинТех». Центр занимается досудебным урегулированием споров между потребителями финансовых услуг и микрофинансовыми организациями, в нем вам всегда окажут бесплатную консультацию по вопросам микрофинансовой деятельности РК.