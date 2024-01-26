ИТ-рынок в Казахстане: стабильный спрос, вопросы образования и реальный опыт

Свыше 30 тыс. вакансий в ИТ-сфере в 2023 году, размещенных на hh.kz, свидетельствуют о высоком спросе на квалифицированных специалистов.

Компания HeadHunter Казахстан подготовила обзор на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте hh.kz. В 2023 году рынок труда в сфере информационных технологий в Казахстане продолжил свой стабильный рост, отражая динамичное развитие отрасли. Анализ данных, представленных на платформе, позволяет выделить ключевые тенденции и обсудить вопросы, касающиеся образования и опыта кандидатов.

Топ-3 города с наибольшим количеством вакансий: Алматы (57% от общего количества вакансий), Астана (24%) и Караганда (3%), что подчеркивает географическое распределение спроса.

Разработчики и программисты остаются наиболее востребованными (26% от общего количества вакансий), дизайнеры и художники — 13%, техподдержка — 9%. В рейтинг входят также аналитики, руководители проектов, системные администраторы, тестировщики и специалисты по информационной безопасности.

Представители ИТ-сферы регулярно входят в списки высокооплачиваемых профессий. Топ-5 самых высокооплачиваемых позиций: программист, разработчик; дата-сайентист; дизайнер, художник; руководитель группы разработки; руководитель проектов.

68% вакансий не требуют или не указывают на образование в графе «Образование». Высшее образование требуется в 27% вакансий, среднее профессиональное — в 5%. Сейчас бизнесу важнее опыт и успешно реализованные проекты, чем только образование или окончание курсов. Для начинающих специалистов акцент делается на опыт работы и реализацию проектов, что выходит за рамки простого получения образования.

Рынок труда в сфере информационных технологий в Казахстане остается стабильным и динамичным. Спрос на ИТ-специалистов продолжает расти, предоставляя отличные возможности для карьерного роста. Однако, вопрос образования и реального опыта остается важным, и работодатели высоко ценят не только диплом, но и практические навыки соискателей. Важно для студентов и начинающих специалистов активно развивать