Стартовал набор на оплачиваемую стажировку Kolesa Academy для начинающих UX-исследователей

В течение двух месяцев стажеры будут работать над реальными задачами продуктов, которые повлияют на бизнес и миллионы пользователей.

Kolesa Academy — это оплачиваемая стажировка от компании Kolesa Group с дальнейшим трудоустройством. Сейчас идет набор для junior UXR-исследователей. Прием заявок продлится до 29 февраля 2024. UX-исследователи изучают взаимодействие пользователя с продуктом, контекст и сценарии использования продукта, чтобы сделать его лучше, проще, удобнее.

Kolesa Group развивает UX-направление с 2020 года. В команде опытных специалистов развитие пойдет быстрее. Стажеров научат проводить полный цикл продуктовых исследований — от работы в команде до презентации результатов исследований.

Кому подойдет?

Для специалистов, которые хотят начать карьеру в IT, получить реальный опыт с IT-продуктами и стать частью команды Kolesa Group.

Условия стажировки:

— 2 месяца оплачиваемой стажировки — 150 000 тенге в месяц на руки;

— График 5/2, 9:00 — 18:00, офис в Алматы;

— Стажерам из других городов оплатят аренду жилья;

— Нужен свой ноутбук на период стажировки;

— Лучшие получат оффер и станут частью команды Kolesa Group.

Старт Академии — 11 марта. Для подачи заявки и ознакомления с условиями участия переходите по ссылке.