Представители ПРООН посетили офис Цифрового правительства

Сегодня Казахстан на мировой арене занимает заслуженное среди 193 стран 28-е место по уровню развития электронного правительства.

Вице-министр Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов провел встречу с заместителем директора Регионального бюро ПРООН для Европы и СНГ Хартманном Ником. В ходе встречи Асет Турысов рассказал о достижениях электронного правительства Казахстана, мобильного приложения eGov mobile и проактивных услугах в рамках концепции Invisible Government.

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) является ведущий организацией ООН, борющейся с несправедливостью, вызванной нищетой, неравенством и изменением климата. Работая с широкой сетью экспертов и партнеров в 170 странах и территориях, помогают создавать интегрированные, долгосрочные решения для людей и планеты. ПРООН вносит вклад в развитие цифровой отрасли Казахстана. Заместитель председателя правления АО «НИТ» Дмитрий Мун продемонстрировал проект «Smart Data Ukimet».

Сегодня Казахстан на мировой арене занимает заслуженное среди 193 стран 28-е место по уровню развития электронного правительства, по уровню кибербезопасности — 31-е место, в рейтинге электронного участия граждан Казахстан занял 15-е место — один из самых сильных показателей в мире. В рейтинге Digital Intelligence Index Казахстан занял 20-е место по скорости развития цифровизации и вошел в группу наиболее перспективных стран для дальнейшего развития цифрового благополучия.

По итогу встречи Ник Хартманн высоко оценил работу Govtech по части предоставления государственных услуг, также он отметил удобства проактивных услуг для населения.