Установка сетей связи будет включена в генпланы населенных пунктов

На пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации» является частью системной работы мажилиса в части правового сопровождения цифрового развития в стране. В рамках законопроекта ряд поправок направлены на исполнение поручений Главы государства.

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева сообщила, что законопроект состоит из трех блоков: улучшение качества и доступности связи, развитие цифровизации и поддержка инноваций. По ее словам, в рамках законопроекта в генеральных планах населенных пунктов будут предусмотрены размещение сетей связи, планы строительства связи, а также в проекте детального планирования — резервирование территорий для нужд связи. Вместе с тем предусматривается наделение местных исполнительных органов дополнительными компетенциями в области создания инфраструктуры связи.

Будут установлены требования для обеспечения широкополосным интернетом дорог республиканского и областного значения.

«Законопроектом предусмотрены следующие меры: перераспределение радиочастотного спектра, введение правового статуса виртуальных операторов связи, законодательное закрепление равного доступа операторов к местам размещения сетей и сооружений связи. Законопроект также предусматривает субсидирование услуг связи на объектах сельского хозяйства и промышленности, регулирование работы негеостационарных спутников связи, определение балансодержателя и внедрение технического аудита кабельной канализации, внедрение практических правовых режимов для инноваций в национальном законодательстве, усиление отраслевых центров технологических компетенций, создание „единого окна“ национальной инновационной системы», — рассказала Екатерина Смышляева.

Также депутат отметила, что вводятся правовые условия для цифровизации отраслевых решений. К примеру, назначение ИИН новорожденным и другие.

В случае принятия законопроекта также ускорится строительство линий связи, улучшится качество услуг связи, расширятся зоны покрытия и увеличится количество абонентов. Вместе с тем будет развиваться конкуренция между операторами связи, начнет работать новая спутниковая связь и улучшится инвестиционный климат, увеличится доля инноваций в экономике.

По итогам прений мажилисмены приняли решение об одобрении поправок в первом чтении. Дальнейшее обсуждение законопроекта продолжается на заседаниях рабочих групп.