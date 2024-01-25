Универсальной SIM-картой смогут пользоваться казахстанцы

Абонент получит возможность заключить договор со всеми операторами, и его SIM-карта будет ловить связь от той антенны, которая находится ближе.

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации. Как отметила депутат Екатерина Смышляева, документ разработан по инициативе депутатов мажилиса. В рамках законопроекта ряд поправок направлены на исполнение поручений главы государства по развитию сферы связи, увеличению цифровизации, поддержке инноваций. Законопроектом предусмотрено перераспределение радиочастотного спектра, включение мест для инфраструктуры связи в генеральные планы, а также резервирование территорий для нужд связи, введение правового статуса виртуальных операторов связи, передает Kazpravda.kz.

«Согласно нашей регуляторной модели, оператор виртуальной связи будет направлять уведомление уполномоченному органу о начале его работы, при этом он не будет получать лицензию как держатель инфраструктуры связи. То есть, фактически он будет арендовать трафик у действующих операторов связи. В чем его преимущество? Он может заключить договора со всеми операторами. Соответственно, его универсальная SIM-карта будет ловить связь от той антенны, которая находится ближе. Такие операторы, такие универсальные симки с точки зрения технологий решат вопросы в тех случаях, когда нужно максимальное покрытие связью. Наши службы МЧС, кстати, сейчас в экстренных случаях уже подобные модели используют, в частности, к тревожной кнопке используют универсальные симки и так далее. Безусловно, туристская отрасль выиграет. Предоставляя универсальную карту, возможно, она будет дороже за счет дополнительных сервисных услуг, такие виртуальные операторы смогут предоставлять качественные услуги. Но это точно увеличит конкуренцию на рынке, потому что это новый формат работы. И мы надеемся, что это будет удобно для наших граждан», — пояснила нововведение Смышляева.

Также согласно нормам, вводится законодательное закрепление равного доступа операторов к местам размещения сетей и сооружений связи, субсидирование услуг связи на объектах сельского хозяйства и промышленности, требование наличия волоконно-оптических линий связи вдоль автомобильных дорог.

«Законопроектом также вводятся правовые условия для цифровизации отраслевых решений. Например, назначение ИИН новорожденным и другие. В случае принятия законопроекта ускорится строительство линий связи, улучшится качество услуг связи, расширятся зоны покрытия, увеличится количество абонентов, будет развиваться конкуренция между операторами связи, начнет работать новая спутниковая связь, улучшится инвестиционный климат, увеличится доля инноваций в экономике», — отметила депутат.