Систему отслеживания выбросов предприятий внедряют в Казахстане

Вопросы соблюдения экологических требований на предприятиях рассмотрели в ходе заседания правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Как отметил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, по итогам прошлого года достигнуто снижение нормативов по выбросам на 3,3%, по сбросам на 8%. В целях контроля за соблюдением экологического законодательства проведено 652 проверки, в результате чего выявлено 1,6 тыс. нарушений. По ним выдано 628 соответствующих предписаний об устранении. Наложено 2,1 тыс. административных штрафов более чем на 322 млрд тенге, взыскано 1,8 тыс. штрафов в размере 11,3 млрд тенге. Остальные находятся на исполнении.

Для улучшения экологической обстановки крупными предприятиями ежегодно разрабатываются планы природоохранных мероприятий. Кроме того, совместно с общественностью, экоактивистами, акиматами и природопользователями рассмотрены экологические проблемы регионов. По итогам разработано 18 дорожных карт по их комплексному решению. Более половины мероприятий реализовано, исполнение оставшихся продолжается.

Премьер-министр подчеркнул, что основная доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на промышленные производства. В частности, большой вклад в загрязнение вносят предприятия теплоэнергетического и нефтегазового секторов, горнодобывающей и горноперерабатывающей отраслей, черной и цветной металлургии.

«Для обеспечения постоянного контроля за выбросами в атмосферу на предприятиях внедряется механизм автоматизированной системы мониторинга. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать выбросы и оперативно реагировать в случаях превышения установленных норм», — сказал Алихан Смаилов.

В целях снижения воздействия на окружающую среду и внедрения на производствах современных решений утверждены справочники с наилучшими доступными технологиями.

«Их соблюдение позволит сократить негативное влияние на окружающую среду», — подчеркнул премьер-министр.

По словам главы правительства, вместе с тем имеются актуальные вопросы, которые требуют решения. К примеру, факты загрязнения не только атмосферы, но и водных ресурсов.

«Некоторыми предприятиями проводится несанкционированный сброс отходов в реки и озера. Поступают многочисленные жалобы населения на такие неправомерные действия компаний. Вода — это ценнейший ресурс, который мы обязаны беречь», — отметил Алихан Смаилов.

Он также указал, что слабыми темпами проводится внедрение стандартов ESG на основе передового международного опыта. При этом для большинства мировых компаний данные стандарты уже стали неотъемлемой частью работы.

В целом они позволяют улучшить не только экологические, но и социальные, финансовые и производственные показатели. Соблюдение стандартов ESG также является одним из критериев для международных финансовых институтов по предоставлению кредитов.

«Для максимальной экологической безопасности отечественных предприятий необходимо активнее внедрять ресурсосберегающие и безотходные технологии», — подчеркнул глава правительства.

Он также обозначил важность проведения масштабных природоохранных мероприятий.

«Например, компании могли бы на постоянной основе организовывать акции по посадке деревьев, очистке русел рек, уборке мусора в лесных массивах и на степных территориях. Для этого Министерству экологии и акиматам необходимо проводить планомерную работу с природопользователями», — сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем он добавил, что практическая реализация экологических мероприятий требует времени.

«Эффект мгновенным не будет. Это большой и долгосрочный процесс, в который должны быть вовлечены предприятия, госорганы, экологи, научное сообщество и общественность. Именно такая эффективная и конструктивная работа позволит улучшить текущую экологическую ситуацию в стране», — отметил премьер-министр.

Глава правительства потребовал обеспечить соблюдение предприятиями экологических обязательств, в том числе пресекать загрязнение водных ресурсов. Он также указал на необходимость продолжить реализацию утвержденных региональных дорожных карт и принятых планов природоохранных мероприятий, а также выработать конкретные меры по внедрению стандартов ESG на промышленных предприятиях.