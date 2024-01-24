Kaspi.kz провел IPO в США

IPO Kaspi.kz стало крупнейшим в США с октября прошлого года и одним из первых в 2024 году.

Крупнейшая казахстанская технологическая компания Kaspi.kz провела IPO на бирже NASDAQ в США, на которой также размещены такие известные всему миру инновационные компании, как Apple, Amazon и Google.

«Сложно выразить словами чувство гордости, которое нас переполняло, когда в центре Нью-Йорка на Time Square развевался огромный флаг Казахстана. Мы вместе с вами подняли Казахстан на новый уровень, поставили страну на мировую карту инноваций и стали примером для многих компаний и инвесторов по всему миру. Наступил новый этап в развитии Kaspi.kz. Теперь на нас еще большая ответственность перед каждым из вас и страной. Спасибо нашим любимым клиентам и партнерам, что вы с нами! Продолжайте пожалуйста нас вдохновлять на новые достижения. Мы со своей стороны обещаем и дальше создавать инновационные сервисы, которые улучшают вашу жизнь, и вносить свой вклад в развитие Казахстана!», — прокомментировал событие Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz.

«История Kaspi.kz неразрывно связана с Казахстаном, с людьми, которые живут и работают в нашей стране. Во время IPO в США мы много рассказывали инвесторам о Казахстане и успехах цифровизации в нашей стране. Многие крупнейшие инвесторы давно следят за невероятным прогрессом цифровизации в Казахстане, которая происходит по инициативе и при поддержке государства. Мы уверены, что успешное IPO Kaspi.kz — это еще один знак для международных инвесторов вкладываться в Казахстан и казахстанские компании», — говорит Вячеслав Ким, сооснователь Kaspi.kz и председатель совета директоров.

«С момента создания Kaspi.kz 17 лет назад компания сделала своей миссией улучшение жизни людей и внесла огромный вклад в цифровизацию. Суперприложение Kaspi.kz стало частью повседневной жизни людей в Казахстане, предлагая сервисы электронной коммерции, путешествий, доставки продуктов питания, платежей, оплаты по QR-коду и госуслуг, и имеет один из самых высоких показателей вовлеченности в сравнении с другими известными приложениями в мире. Поздравляем вашу команду! NASDAQ гордится, что стал партнером Kaspi.kz и приветствует первую компанию из Казахстана, которая сделала полноценное IPO в США», — высказалась Кэрен Сноу, руководитель глобальных размещений NASDAQ.