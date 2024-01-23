МЦРИАП и Минздрав обсудили вопросы развития MedTech с применением ИИ

Министр здравоохранения дала поручения по устранению барьеров, с которыми сталкивается бизнес.

Представители Минцифры, Министерства здравоохранения, АО «НАРИ „QazInnovations“» и предприниматели обсудили вопросы внедрения инновационных проектов MedTech с применением искусственного интеллекта. В 2023 году Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК провело форсайтное исследование по направлению MedTech, в рамках которого был проведен анализ текущей ситуации развития MedTech в мире и в Республике Казахстан, состоялись интервью и опросы среди участников медицинского сообщества (медицинские учреждения, представители бизнеса, науки и др.) и т. д. По результатам исследования сформирован перечень перспективных ниш направления MedTech, включающий, в числе прочих, и технологии с применением искусственного интеллекта в медицине.

Представители бизнеса озвучили барьеры, с которыми они сталкиваются при внедрении инновационных проектов MedTech.

В фокусе внимания находился ряд инновационных разработок в сфере медицины, в том числе:

— система поддержки клинических решений в диагностике онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы и рака легкого с использованием искусственного интеллекта;

— программное обеспечение «Cerebra» для выявления ранних признаков инсульта на основе искусственного интеллекта и машинного обучения.

Министр здравоохранения РК А. Гиният высоко оценила проведенную работу и отобранные проекты, она дала поручения по оказанию содействия в устранении барьеров по каждому проекту и скорейшего полномасштабного внедрения в практическом здравоохранении.