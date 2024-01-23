Как отправить жалобу в Комитет по защите прав потребителей

Жалобы казахстанцев принимаются на сайте, каждый потребитель может сообщить о своих нарушенных правах с помощью мобильного телефона или компьютера.

Потребитель, прежде чем обращаться в уполномоченный орган, должен попытаться решить вопрос напрямую с субъектом бизнеса. Если субъект бизнеса не ответит на претензию в течение 10 дней, потребитель обращается в адрес государственного органа, к компетенции которого относится вопрос спора. Об этом рассказали в Комитете по защите прав потребителей. В случае направления жалобы субъекту досудебного урегулирования спора основной предмет рассмотрения спора — восстановление нарушенных прав и возмещение ущерба. В случае направлении жалобы в государственный орган, при подтверждении фактов нарушений требований законодательства, основным предметом ее рассмотрения станет привлечение предпринимателя к административной ответственности, передает Zakon.kz.

Как разместить жалобу?

Для этого потребителю, находясь в торговой точке (на месте оказания услуги, выполнения работы), необходимо на главной странице E-tutynushy.kz выбрать организацию для подачи обращения, перейти на «отправить обращение», затем заполнить форму. Основное условие для подачи обращений — наличие документов, подтверждающих возникновение потребительского спора с юридическим лицом. Также потребителю необходимо зарегистрироваться, указав ФИО, ИИН, электронный адрес и телефон для обратной связи.

А как предпринимателю увидеть эту жалобу?

Для этого предприниматель должен зарегистрироваться в e-tutynushy, что позволит ему:

— получать жалобы от потребителей напрямую;

— своевременно урегулировать спор на первом этапе, разрешив его мирным путем, без участия внешних сторон, что гораздо выгоднее и предпринимателю, и потребителю;

— повысить юридическую грамотность и качество обслуживания потребителей.

В результате предприниматель сможет в течение 10 дней самостоятельно решить проблему, удовлетворить законные требования потребителя. Если этого не произойдет, к процессу будут автоматически подключаться государственные органы. А это уже повлечет, в числе прочего, штрафные санкции для бизнеса. В связи с этим предпринимателей призывают зарегистрироваться на платформе.