Зарубежные документы об образовании в Казахстане можно признать онлайн

Для получения услуги необходимо зайти на портал eGov.

Лица, получившие образование за рубежом, смогут подать документы об образовании на государственную услугу «Признание документов образовании» через веб-портал электронного правительства eGov. Об этом сообщили в министерстве науки и высшего образования РК. Услугу оказывает «Национальный центр развития высшего образования» Миннауки, передает Sputnik.

Для получения услуги необходимо зайти на портал eGov, выбрать вкладку «Образование» и в разделе «Высшее» или «Послевузовское образование» выбрать необходимую услугу. Далее авторизоваться на портале и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн». После чего ввести основные сведения о владельце документа, прикрепить нотариальные заверенные копии всех необходимых документов, оплатить услугу и подписать с помощью ЭЦП. В результате соискателю придет удостоверение о признании зарубежного документа об образовании в электронной форме. Либо мотивированный ответ об отказе.