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Зарубежные документы об образовании в Казахстане можно признать онлайн

Для получения услуги необходимо зайти на портал eGov.

23 января 2024 12:00, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Образование, Общество

Лица, получившие образование за рубежом, смогут подать документы об образовании на государственную услугу «Признание документов образовании» через веб-портал электронного правительства eGov. Об этом сообщили в министерстве науки и высшего образования РК. Услугу оказывает «Национальный центр развития высшего образования» Миннауки, передает Sputnik.

Для получения услуги необходимо зайти на портал eGov, выбрать вкладку «Образование» и в разделе «Высшее» или «Послевузовское образование» выбрать необходимую услугу. Далее авторизоваться на портале и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн». После чего ввести основные сведения о владельце документа, прикрепить нотариальные заверенные копии всех необходимых документов, оплатить услугу и подписать с помощью ЭЦП. В результате соискателю придет удостоверение о признании зарубежного документа об образовании в электронной форме. Либо мотивированный ответ об отказе.

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