Телевизоры в Казахстане не будут показывать 24 января

Работы по профилактическому осмотру и регулированию вещательной аппаратуры требуют отключения сетей.

В среду, 24 января в Казахстане временно отключат телевидение и радио, сообщили в АО «Казтелерадио». Компания напомнила: для того, чтобы работа телевизоров была стабильной и качественной, каждые три месяца нужно проводить профилактические работы на сетях. При этом профилактику следует проводить с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Очередной такой датой профилактики на сетях телевизионного вещания станет 24 января, передает Sputnik.

Отключение продлится с 03.00 до 17.00 по времени Астаны.