Разработку новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса с элементами ИИ обсудили в правительстве

По итогам 2023 года реализовано 146 цифровых инициатив в пилотном или полном режимах.

Ход реализации цифровых инициатив по улучшению качества жизни граждан и бизнеса рассмотрен на совещании под председательством заместителя премьер-министра — руководителя аппарата правительства РК Галымжана Койшыбаева. В прошлом году в соответствии с предвыборной программой Президента РК «Справедливый Казахстан — для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» началась комплексная цифровизация жизненных ситуаций граждан и бизнеса. Ряд инициатив уже дали положительные результаты.

К примеру, за 2023 год порядка 55% сделок (около 2,3 млн) по перерегистрации автомобиля проведены в онлайн формате. Оцифрован перевыпуск водительского удостоверения и выведены данные о прохождении техосмотра в eGov. Посредством мобильных приложений Е-salyq Azamat и Е-нотариат у граждан появилась возможность подать таможенную декларацию, оформить онлайн-доверенность и получить видео-консультацию нотариусов.

Также упрощен формат приписной кампании для порядка 150 тыс. юношей 17 лет — исключена необходимость сбора документов, посещения военкоматов и прохождения медицинской комиссии. Около 1,3 млн граждан могут встать на учtт по месту регистрации в проактивном формате, минуя ЦОН или военкоматы.

Наряду с этим для проверки подлинности дипломов о техническом и профессиональном образовании внедрены QR-коды, абитуриенты, либо их представители могут получать SMS о присуждении образовательных грантов. Также запущен сервис заключения трудовых договоров в онлайн-режиме через портал Enbek.kz. В целом по итогам 2023 года реализовано 146 цифровых инициатив в пилотном или полном режимах.

С докладами о результатах проделанной работы выступили «цифровые» вице-министры центральных госорганов, получившие ранее персональные поручения в данном направлении.

Глава профильного ведомства Багдат Мусин озвучил результаты оценки уже реализованных инициатив госорганов. В рамках анализа учитывались востребованность проектов населением, эффективность, направленность на снижение коррупционных рисков и т. д. Он добавил, что в 2023 году был проведен реинжиниринг 365 бизнес-процессов по 9 жизненным ситуациям, что привело к повышению скорости и качества оказания, соответствующих госуслуг.

Стоит отметить, что в работу по дебюрократизации и цифровизации вовлечены также АО «Самрук–Қазына» и холдинг «Байтерек».

Галымжан Койшыбаев подчеркнул, к осуществлению поставленных задач в наступившем году нужно подходить максимально проактивно. Кроме того, требуется применять такие инструменты управления, как Agile и Акселерация: совместное решение сложных задач в межведомственных рабочих группах в максимально короткие сроки.

«Главой государства перед нами поставлена стратегически важная задача — превратить Казахстан в IT-страну. Достижения в сфере цифровизации у нас уже имеются: мы в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства. Однако нам не нужно останавливаться на достигнутом, необходимо обеспечить применение и внедрение искусственного интеллекта и инноваций», — подчеркнул руководитель аппарата правительства РК.

По итогам совещания госорганам дан ряд необходимых поручений по доработке онлайн-сервисов с учетом предложений и замечаний, а также выработке новых инициатив с конкретными и ощутимыми для населения результатами.