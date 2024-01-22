«Казахтелеком» и «Казпочта» будут развивать «Социальный кошелек»

Возможности проекта и его преимущества по итогам пилота продемонстрировали в Казахстане.

Телеком-оператор АО «Казахтелеком» и оператор почтовой сети АО «Казпочта» объявили о том, что намерены совместными усилиями развивать и продвигать проект «Социальный кошелек». Напомним — цель проекта — внедрение цифрового платежного инструмента для упрощения получения гражданами социальных платежей, а также и их использование на базе платежной системы мгновенных платежей Национального Банка РК. Сервис, разработанный казахстанской IT-компанией BTS Digital и интегрированный в мобильное приложение eGov, позволяет получать все соцвыплаты, включая монетарные и немонетарные меры господдержки, расплачиваться электронными деньгами, переводить средства на карты, а также получать бесплатные лекарства и горячие обеды в школах.

Пилот проекта «Социальный кошелек» успешно запущен в ноябре прошлого года — ряд объектов торговли и оказания услуг (продуктовые магазины, аптеки и т. д.) были подключены к проекту и опробовали его на практике. Накануне менеджмент АО «Казахтелеком» и АО «Казпочта» на практике продемонстрировал возможности и потенциал нового сервиса руководителям и представителям государственных органов, профильных министерств и ведомств.

О подробностях проекта рассказал Батыр Маханбетажиев, главный директор по стратегическому управлению АО «Казахтелеком»: «Сегодня мы в реальных условиях вместе с получателями госвыплат провели закуп продуктов питания и хозтоваров за счет средств соцпособий, зачисленных в „Социальные кошельки“, а также смогли получить бесплатные лекарства в аптеке. Помимо прочего, удобство „Социального кошелька“ еще и в том, что его пользователям нет необходимости каждый раз посещать врачей для актуализации данных и получения рецепта — достаточно обновлять его в телефоне».

Сервис максимально прост и удобен в использовании: достаточно с помощью приложения eGov-mobile отсканировать QR-код, предъявленный на кассе. Важно добавить, что никаких комиссий и дополнительных платежей за операции не предусмотрено.

«Я пользуюсь приложением уже три месяца. И это очень удобно, ведь теперь не нужно идти куда-то, снимать наличные. Все делаю с телефона — и за продукты плачу, и лекарства в аптеке получаю. Кстати, было бы здорово получать их по рецепту не только в городской поликлинике, но и в любой частной аптеке, как попробовали сейчас. Не нужно было бы далеко ходить», — поделилась впечатлениями Галина Высочанская.

В рамках мероприятия участники проекта также продемонстрировали, как происходит выдача горячего питания в школе. В числе преимуществ «Социального кошелька» — механизм, позволяющий проактивно выявлять потребность в оказании такой услуги учащемуся. То есть, родителям теперь не придется обращаться в школу. В случае, если ребенку положено горячее питание, они получат соответствующее SMS от государства. Им будет достаточно лишь подтвердить ответным сообщением, что они дают согласие на получение услуги. Никаких дополнительных документов не требуется. Это также снизит нагрузку на работников школы.

«Мы рады, что именно наша школа участвует в этом пилотном проекте. Он действительно облегчает работу, избавляя от бумажной волокиты и экономя время — автоматический учет значительно разгружает социального педагога. К тому же родители могут видеть, как питается их ребенок», — говорит директор школы № 1 имени П. Исакова г. Акколь Асель Садыкова.

В настоящее время в сервисе уже агрегированы многие виды господдержки, монетарные и немонетарные. В перспективе планируется добавить возможности приобретения продуктов по льготной цене, услуги инватакси, покупку средств реабилитации для людей с особыми потребностями и многое другое. Также к проекту присоединятся салоны красоты, автозаправочные станции и т. д.