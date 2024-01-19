В Казахстане запущен робот судебный исполнитель

Министерство юстиции совместно с республиканской палатой ЧСИ запустили пилотный проект по введению упрощенного исполнительного производства в Таразе.

Ранее гражданам приходилось оплачивать до 25% от суммы штрафа ЧСИ в случае не своевременного погашения наложенного штрафа, но теперь эту функцию выполняет робот бесплатно. Благодаря новому проекту предварительно оценивается экономия в размере 2 млрд тенге для граждан.

Алгоритм включает следующие этапы:

— Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан направляет предписание о взыскании суммы штрафа за административное правонарушение после 50 дней неоплаты.

— Робот направляет SMS уведомление о необходимости исполнения требования в течение пяти календарных дней.

— В случае отсутствия оплаты для добровольного погашения система передает исполнительный документ на принудительное исполнение ЧСИ.

— При оплате в установленный срок исполнительное производство прекращается без лишних расходов.

В случае успешной реализации проекта планируется его масштабирование на всю территорию Республики Казахстан.