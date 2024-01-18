Переводы на личные карты не запрещены?

Многие задаются вопросом: можно ли принимать оплату за товары или услуги прямо на личную карту? Эксперты считают, что можно, и приводят обоснования.

В соответствии с п. 1 ст. 30 ПК РК индивидуальное предпринимательство — самостоятельная, инициативная деятельность граждан Республики Казахстан, кандасов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность. Поскольку индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, то согласно Конституции (ст. 26 п. 4) каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности, данная норма также прописана в п. 1 ст. 5 ПК РК, пишет Учет.kz.

Соответственно, ИП вправе использовать все свое имущество при осуществлении предпринимательской деятельности. Личная банковская карта, как и деньги на лицевом карт-счете, тоже являются имуществом данного лица. При этом ответственность за использование личной карты в предпринимательских целях на законодательном уровне на данный момент не предусмотрена.

Согласно п. 1 ст. 166 НК РК, на территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр, если иное не установлено настоящей статьей.

Согласно пп.1) ст. 165 НК РК денежные расчеты — расчеты, осуществляемые за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг посредством наличных денег и (или) расчетов с использованием платежных карточек и (или) мобильных платежей;

Согласно пп. 4) ст. 1 Закона «О платежах и платежных системах» перевод денег — последовательное исполнение поставщиком платежных услуг указания клиента о передаче денег, связанного с осуществлением платежа или иными целями;

Пп. 41) ст. 1 платеж — исполнение денежного обязательства с использованием наличных денег и (или) платежных инструментов;

Статья 30 Закона «О платежах и платежных системах» — виды платежных инструментов. На территории Республики Казахстан при осуществлении платежей и (или) переводов денег используются следующие виды платежных инструментов: платежное поручение; платежное требование; чек; вексель; инкассовое распоряжение; платежный ордер; платежное извещение; средство электронного платежа.

Пп. 77) ст. 1 средство электронного платежа — платежная карточка или иной электронный носитель, содержащие информацию, которая позволяет отправителю денег, имеющему полномочие, совершать платеж и (или) перевод денег, инициировать осуществление платежа и (или) перевода денег, а также осуществлять иные операции, предусмотренные договором между ним и эмитентом средства электронного платежа;

Пп. 51) ст. 1 платежная карточка — средство электронного платежа, которое содержит информацию, позволяющую ее держателю посредством электронных терминалов или других каналов связи осуществлять платежи и (или) переводы денег либо получать наличные деньги, либо производить обмен валют и другие операции, определенные эмитентом платежной карточки и на его условиях.

Исходя из вышеуказанного, мобильные переводы лиц с одной карты на другую относятся к части пп.1) ст. 165 НК РК, которая звучит следующим образом: «и (или) расчетов с использованием платежных карточек». В связи с чем подпункт 35-2) ст. 1 Закона «О платежах и платежных системах» по мобильным платежам к мобильным переводам с карты на карту не совсем подходит.

Данный подпункт звучит так:

35-2) мобильные платежи — безналичные платежи, инициированные в электронной форме в пользу физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, юридического лица в оплату за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг, получаемые посредством мобильного приложения или иного оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием штрихового кода.