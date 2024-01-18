Стартап-экосистема Казахстана стала лидирующей в Центральной Азии

Исследовательский центр StartupBlink, специализирующийся на анализе стартап-экосистем по всему миру, официально объявил итоги 2023 года.

По данным StartupBlink, который проводит ежегодные оценки динамики стартап-экосистем в различных странах и городах, Казахстан подтвердил свое лидерство в Центральной Азии.

Астана продемонстрировала стремительный рост, поднявшись на 25 позиций в мировом масштабе и заняв первое место в региональном рейтинге. За этот успех технопарку Astana Hub вручена престижная награда Startup Ecosystem Awards.

«Награда Астаны за лучшую стартап-экосистему в Центральной Азии знаменует важный этап в развитии региона. Astana Hub сыграл ключевую роль в этом успехе, создав благоприятную среду для инноваций и роста стартапов. Это достижение подчеркивает растущее влияние и лидерство Казахстана на стартап-сцене Центральной Азии», — подчеркнул Махмод Шамси, руководитель отдела развития бизнеса в StartupBlink.

StartupBlink отмечает, что определение победителей награды Startup Ecosystem Awards основано на комплексном алгоритме, учитывающем более 40 параметров, включая численность населения, региональное влияние и другие факторы. Эта система обеспечивает объективное и всестороннее признание, способствуя развитию стартап-экосистем на различных уровнях.

«StartupBlink является источником информации об экосистемах стартапов по всему миру, и признание в их рейтинге подчеркивает, что наши усилия по поддержке и развитию стартапов приносят реальные результаты. В этом признании можно увидеть не только высокую оценку наших достижений, но и возможность привлечь внимание мировых инвесторов. Мы приглашаем мировое инвестиционное сообщество присоединиться к нашему пути к лидерству в области стартап-инноваций», — высказался Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.