О пользе применения электронных учебников рассказали в Минобрнауки Кыргызстана

Электронные учебно-методические комплексы — это не просто школьные учебники в PDF-формате.

Замминистра образования и науки КР Муратбек Касымалиев рассказал о роли электронных учебников в процессе обучения, какими они должны быть и о том, как проект «Электронная школа» может помочь решить проблему нехватки учителей, передает Sputnik.

Касымалиев отметил, что электронные учебно-методические комплексы — это не просто школьные учебники в PDF-формате. Пособия созданы для самостоятельного домашнего дополнительного изучения школьного предмета. В каждом таком учебнике 4 модуля, каждый из них автономен.

«В каждом параграфе есть презентация, аудио- и видеоматериалы, а также тестирование по содержанию. Это делается для того, чтобы ученики, помимо полученного на уроке, могли дома глубже ознакомиться с темой. Мы должны научить детей работать самостоятельно. Для этого апробировали электронные учебники как дополнительный ресурс на базе столичной школы № 5. В соответствии с базисным учебным планом разработано уже 92 электронных учебника по всем предметам с 5-го по 11-й класс. Важно, что их легко менять, а делать это нужно каждые пять лет из-за обновляющихся стандартов», — отметил Касымалиев.

Он также рассказал о разработке программистами министерства цифровой платформы «Электронная школа». Этот продукт должен помочь решить проблему нехватки учителей.

«Есть подобные российские разработки. На одной из таких зарегистрировано около 50 школ Кыргызстана. Например, в одной из сельских школ Баткенской области нет учителя химии. Ученики могут записаться через платформу на занятия по химии в бишкекскую школу в онлайн-режиме. Там же предлагаются видеоуроки, презентации, тестирование. Столичная школа даже поставит этому ученику оценку. Это не значит, что мы не занимаемся решением проблемы нехватки педагогов, но через такие механизмы дети могут не отстать от программы», — объяснил Касымалиев.