За 2023 год в бюджет поступило более 8,6 млрд тенге от индустрии цифровых активов

В Минцифры обсудили вопросы развития индустрии.

В МЦРИАП прошла встреча по вопросам индустрии цифровых активов и цифрового майнинга с участием представителей Комитета государственных доходов Министерства финансов, Министерства энергетики, АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане, майнеров и цифровых майнинговых пулов, а также бирж цифровых активов, лицензированных на территории Международного финансового центра «Астана». В ходе встречи участники обсудили итоги деятельности за прошлый год и планы на 2024 год.

За 2023 год Министерством совместно с рынком проведена комплексная работа по урегулированию деятельности индустрии. Созданы благоприятные условия для развития сложной криптоэкосистемы. Так, в начале прошлого года принят закон «О цифровых активах в Республике Казахстан» и сопутствующие подзаконные акты, в ходе чего были утверждены 11 подзаконных актов, автоматизированы государственные услуги и внесено в реестр аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга более 364 тысяч единиц оборудования, выдано 47 лицензий на деятельность по цифровому майнингу, аккредитовано пять цифровых майнинговых пулов.

В декабре 2023 года успешно завершился пилотный проект по механизму функционирования криптобиржи МФЦА во взаимодействии с банками второго уровня. Он направлен на развитие регионального крипто-хаба в Республике Казахстан. Проект призван обеспечить соответствующую регуляторную базу для торговли необеспеченными цифровыми активами. Был утвержден порядок и механизм взаимодействия бирж и участников МФЦА, обладающих лицензией на деятельность с цифровыми активами, с банками второго уровня, которые закрепили основы данного подхода. В проекте активно участвовали шесть криптобирж и восемь БВУ. Они обслужили более 52 тысяч клиентов, совершено 63 тысячи транзакций, что суммарно составило оборот в 239 млн долларов.

Также в 2023 году остро стоял вопрос касательно платы за цифровой майнинг в размере 26 тенге за 1 кВт/час потребленной электроэнергии, налога на добавленную стоимость, оборота по реализации цифровых активов и избыточной нормы по поддержке криптобирж МФЦА в части КПН. В налоговый кодекс были внесены соответствующие изменения и дополнения, что оказало благоприятное воздействие на развитие индустрии цифровых активов.

Согласно данным Комитета государственных доходов, за прошлый год в бюджет поступило более 8,6 млрд тенге от индустрии цифровых активов. Отмечается, что, учитывая динамику развития индустрии цифровых активов, они могут стать драйвером роста экономики страны.